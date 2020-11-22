周男路倒遭兩車輾斃，第一台車詹姓駕駛調頭發現報案。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

輾斃周男的第二部車是殯葬用途的「佛祖車」。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市東山區21日凌晨發生一起離奇車禍，一名53歲的周姓男子不知何故倒臥在離住家不遠的路口，連續遭到行經的2台車輛輾過，頭部重創當場死亡，第一個輾過周男的詹姓轎車駕駛察覺有異，調頭回到現場並通知警消前來，警方循線查到第二部「佛祖車」何姓駕駛，他到案時則供稱以為自己撞到動物，台南地檢署訊後將詹男無保請回，何男則是諭知5萬元交保。

據了解，發現自己開車壓到人的駕駛詹于申是台南縣前縣議員詹龍洲的兒子、「穿山甲」詹龍欄的姪子，他在昨天凌晨近4時開車行經東山區東原老街路段時，因車子抖動，有撞到異物的感覺，往前行進一會兒後調頭，看到周男倒臥血泊中，立刻報案救人，消防人員到場時，周男已明顯死亡。

警方抵達現場處理，一開始以為僅是普通車禍，在調閱路口監視器後，發現周男被詹男駕駛的轎車輾過後約20秒後，又被一部殯葬用的「佛祖車」輾過，因詹男主動報案，警方追查這台佛祖車，找到何姓駕駛，並通知他到案說明，他坦承當時行經該路段，也有感覺撞到東西，但以為是動物就沒多注意。

警方將詹男及何男依過失致死罪嫌送辦，檢方初步認定詹男事發後回到現場並報案，並沒有肇事逃逸的犯意，訊後無保請回，佛祖車駕駛何男則涉及肇逃，諭知5萬元交保，詳細車禍原因有待警方進一步釐清。

(中時 )