客家局代理局長戴興達與眾貴賓一同祈福。（黃婉婷攝）

桃園三界爺文化祭上週正式開跑，由楊梅啟明宮承辦，以「秋報，謝平安」做為主軸，強調對環境、萬物的感謝，一連9天的活動吸引超過1萬人，熱鬧非凡。22日舉行令旗交接儀式，接下主辦棒的八德三元宮主委呂林小鳳說，廟方將於29日席開180桌，邀集八德各式宮廟同歡，為明年文化祭暖身。

客家人將三官大帝曾為「三界爺」，是道教中掌管天界、地界、水界三界之神，信仰族群不分閩客，百姓為使農產豐收，多會透過祭祀祈求神明祝福與庇佑。其信仰與桃園開發史、水圳息息相關，不同水圳系統進一步產生共同的三界爺信仰，目前全台主祀三界爺的廟宇有122座，桃園就擁有22座，數量為全台之冠。

每年文化祭採輪庄方式辦理，第1年由八字圳系統的平鎮三崇宮主辦，第2年由銅鑼圈系統的龍潭永福宮辦理，今年則輪到三七圳系統的楊梅啟明宮承辦，據客家局統計，9天活動就吸引超過萬人捧場。啟明宮主委鍾明昌說，主題特展、水圳微旅行導覽熱門，還有青年特地走訪，認識腳下土地由來。

隨著活動落幕，市府客家局也在22日舉行令旗交接儀式，將棒子從楊梅區公所、啟明宮手上，傳至八德區公所及八德三元宮承辦。呂林小鳳說，三元宮歷史長達300年，是地方信仰中心，此次接下主辦棒，必定會盛大舉辦，以多元慶典方式，保存及傳承先民智慧。

(中時 )