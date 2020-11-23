日前國民黨發佈萊豬顫抖影片，引發農委會不滿，揚言提告，民進黨立委賴惠員今日於立院內政委員會質問，國民黨的訊息是否構成社會危害？而這些假消息不斷在網路上影響，該怎麼做？警政署長陳家欽回應，一是追查，二是透過系統和臉書聯繫，請當事人下架。

賴惠員指出，日前國民黨引用並散佈國際動保團體的所發佈的萊豬顫抖影片，遭農委會依散佈謠言為由，依法移送偵辦。國民黨團日前回應，影片經過查證，那是一家位於美國明尼蘇達州的養豬場，該廠確實使用含萊劑的飼料餵豬，也不排除反提告。

賴惠員說，國民黨不斷在臉書上傳遞影片，指稱豬吃了瘦肉精才不斷發抖，但豬隻不是因為萊克多巴胺，而是因為遭屠宰前害怕才發抖。國民黨的行為，是否應用《社維法》第63條，或是《刑法》第115條查辦？法務部檢察司主任連思藩回應，要看構成要件和蒐證程度，若構成刑法，會依法處理，若不構成，要視危害程度再做決定。

(中時 )