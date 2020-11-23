台灣男星王大陸等了3年，拍攝的陸劇《狼殿下》終於在網路開播，他與「最美香妃」之稱的大陸女星李沁有放閃親密戲，誇張又爆笑的互動引起網友熱議。

王大陸在《狼殿下》化身霸氣渤王，把摘星（李沁飾演）救回來，貼心地扛她渡過溪流，甚至怕李沁火氣攻心，伸手脫掉她的外衣，但李沁不斷反抗、掙扎，還試圖想要逃跑，王大陸為了逼她聽話，把李沁壓在樹幹上強吻，疑似力氣過於龐大，硬生生把嘴巴親到變形。

王大陸將李沁的外衣脫了。（圖／微博）

王大陸扛李沁渡溪。（圖／微博）

王大陸把李沁吻到變形。（圖／微博）

許多網友看到這一幕，幾乎都被逗樂，紛紛留言：「難怪李沁之前接受採訪時，說王大陸演吻戲是拔火罐」、「這也太用勁了吧」，還有人把重點放在渡溪，「這河看起來也不湍急啊」、「危險涉溪？」、「這個河流要笑死我了」、「有石頭搭的路不去，非要淌水？」

事實上，王大陸與李沁先前有場吻戲也登上微博熱搜，兩人甜蜜親完後，王大陸的鼻子竟宛如打光般瞬間變白，顯然不慎沾上李沁的粉底，讓劇中營造的浪漫氛圍一秒破功。

(中時新聞網)