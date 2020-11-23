少女棄屍地曝光！竟是主嫌豐原老家 內部驚見10多個塑膠桶 15:572020/11/23 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐男將女桶屍藏在豐原廢棄老厝。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 徐男豐原廢棄老厝已半倒，女桶屍就是藏在這裡。（陳淑娥攝） 徐男豐原廢棄老厝外有許多藍色塑膠桶。（陳淑娥攝） 台中驚傳駭人聽聞的男女桶屍命案！專案小組18日在徐姓主嫌位於豐原的老家發現女被害人的藏屍地，現場早已無人居住成廢墟，且附近有數十個藍色塑膠桶種花種菜，看得令人毛骨悚然。 據了解，徐嫌老家早期經營斬刀工廠，5、6年前該區進行重劃後，全家早已搬離老厝。鄰居指出，徐家2年前把房子賣人了，結婚後就已搬走，很久都沒看到這家人了，她聽到該地為藏屍地，顯得非常淡定表示，「不會怕，晚上看新聞才會知道。 (中時 ) #老家 #塑膠桶 #豐原 #刀工 #工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白骨奇案4／幹員撿屍連跌倒2次 起身驚見「白白的大骨」 07:122020/11/17 社會 海灘驚見藤壺斷頭屍 真實身分令人傻眼 23:072020/11/22 搜奇 虛構身分網路詐騙8少年少女拍裸照 竟是大學副教授 09:392020/11/18 社會 疑投資土地獲利喬不攏 大叔慘成桶屍遭棄屍山區 12:352020/11/23 社會 傳桶屍少女身分驚人！為集團成員女友 因偷300萬遭殺 15:222020/11/23 社會 白骨奇案1／遭黑吃黑還被老大虐殺 買毒小弟慘死託夢伸冤 07:122020/11/17 社會 身背8案通緝犯愛用網路詐騙 實習女警靠交友軟體約出逮人 22:422020/11/18 社會 駭人聽聞！2桶屍疑遭強酸溶屍 警方三緘其口 11:212020/11/23 社會 杏仁哥批蔡英文「見笑」 群眾吼：我們不是塑膠做的 17:212020/11/21 政治 溶屍塞桶太兇殘！犯罪集團成員良心不安主動爆料 11:562020/11/23 社會 社會熱門新聞 台大法律婆婆刻薄錄音曝光 網質疑「誰比較心機」 - 社會 空軍花蓮26作戰隊黃姓機工長輕生亡 驗屍結果出爐 - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 檢舉魔人台南蘇大媽「北漂」 大鬧台北轉運站遭法辦 - 社會 少女與大叔淋酸桶屍案6嫌羈押 幕後「女魔頭」曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。