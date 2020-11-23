徐男豐原廢棄老厝已半倒，女桶屍就是藏在這裡。（陳淑娥攝）

徐男豐原廢棄老厝外有許多藍色塑膠桶。（陳淑娥攝）

台中驚傳駭人聽聞的男女桶屍命案！專案小組18日在徐姓主嫌位於豐原的老家發現女被害人的藏屍地，現場早已無人居住成廢墟，且附近有數十個藍色塑膠桶種花種菜，看得令人毛骨悚然。

據了解，徐嫌老家早期經營斬刀工廠，5、6年前該區進行重劃後，全家早已搬離老厝。鄰居指出，徐家2年前把房子賣人了，結婚後就已搬走，很久都沒看到這家人了，她聽到該地為藏屍地，顯得非常淡定表示，「不會怕，晚上看新聞才會知道。

(中時 )