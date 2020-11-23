前總統馬英九下午在臉書發文，力挺國民黨主席江啟臣邀蔡英文總統公開辯論萊豬進口案，並舉10前年他答應在野的民進黨主席蔡英文要求，兩人進行「兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）辯論為例，呼籲10個月前以歷史上最高票當選中華民國總統的蔡總統，如何以其一向主張的謙卑態度，就其一向擅長的國際貿易法，與反對黨領袖公開辯論全國民眾高度關切的萊豬進口政策，在臺灣民主歷史，留下美事與佳話。

馬英九指出，5萬民眾週日 (22日)走上街頭參加「秋鬥」，強烈反對政府開放美國萊豬進口。為了讓國人更瞭解萊豬進口的利弊，國民黨主席江啟臣邀請蔡英文總統公開辯論。對於江主席這個深具創意的建議，他當場給江按讚！

馬英九說，10年前的3月，政府正推動臺灣與大陸簽訂「兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）。那時蔡總統是民進黨主席，強烈反對ECFA，認為是糖衣毒藥，會害死臺灣經濟，因此蔡主席要求跟他辯論。當時他不在國內，正出訪南太平洋友邦，國民黨立院黨團建議由行政院長吳敦義出戰，但蔡主席不同意，一定要向他挑戰。他的幕僚覺得，在野黨黨魁單挑執政黨總統辯論公共政策，國際間似乎沒有前例，也勸他以不在國內為由婉謝。

馬英九說，但ECFA是國人關心的重大議題，他仍表示非常願意與蔡主席辯論，並通知她敲定此事。ECFA大辯論在2010年4月25日舉行，各電視臺全程轉播，當天收視率極高，轟動一時，宣傳效果絕佳，為我們推動ECFA增加不少助力。同年6月底兩岸完成ECFA的簽署，立法院並於月中審查通過。

馬英九表示，現今，反對黨挑戰執政黨的情勢不變，但主客易位。從公益角度來看，公開辯論對朝野各界都有益。蔡總統如能在面對質疑與挑戰下，清楚說明她開放萊豬的目的與理由，相信對推動政策與個人形象都有幫助。希望蔡總統能從善如流，欣然接受辯論，讓大家看到，10個月前以歷史上最高票當選中華民國總統的她，如何以其一向主張的謙卑態度，就其一向擅長的國際貿易法，與反對黨領袖公開辯論全國民眾高度關切的萊豬進口政策，在臺灣民主歷史上，留下一樁美事與佳話。

(中時 )