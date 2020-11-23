阿里巴巴創辦人馬雲上月底在上海一場公開演講惹惱北京當權者，不僅讓旗下螞蟻集團陸港兩地上市案被喊停，受阿里巴巴股價大跌影響，馬雲近日更痛失大陸首富寶座，被大陸知名瓶裝水品牌「農夫山泉」創辦人鍾睒睒所取代。

綜合陸媒報導，根據福布斯（Forbes）即時富豪榜顯示，鍾睒睒個人財產17日淨增80億美元，身價達到644億美元，已超過馬雲、馬化騰成為大陸新首富，並在全球富豪榜排名第17名。鍾睒睒目前為農夫山泉董事長兼總經理。

報導指出，鐘睒睒16日的身家已經和馬雲並駕齊驅，隨著17日農夫山泉股價再度大漲，兩人財富拉開了距離，鐘睒睒領先馬雲36億美元，成為新首富。靠著賣礦泉水起家的農夫山泉，2019年營收達人民幣240.21億元，毛利率高達60.2%。根據11月5日公布的2020年福布斯大陸富豪榜，鐘睒睒以人民幣3,596.5億元的身價位居大陸富豪榜的第三名，馬雲連續三年位居榜首，財富達4,377.2億元；騰訊董事局主席馬化騰則以3,683.2億元居次。

但是，就在大多數人都以為兩馬會牢牢的佔據大陸富豪的前兩名時，隨著農夫山泉的上市，富豪榜冠軍寶座幾度易主，現在農夫山泉的老闆鐘睒睒更成為常客。農夫山泉今年9月8日在港股上市，上市後股價走勢強勁，僅在本月16日及17日，農夫山泉兩天股價連續大漲10.6%及7.28%，18日上午又一度拉升近5%，農夫山泉市值達到4970億人民幣。

報導分析，「農夫山泉有點甜」這句廣告語估計深入人心，幾乎每個人都能背出來，但實際上誰能想到賣水，當了大自然的搬運工，也能搬出一個大陸首富來？

農夫山泉成立於1996年，目前是大陸瓶裝水的龍頭，至今已連續八年保持大陸瓶裝水市場占有率第一。而其老闆鐘睒睒更加神秘，很少露面，保持著浙江人的低調和務實。「真正做企業的人不會過多露面」，他更喜歡將時間留給自己琢磨改進，不論是從飲料瓶身到生產工藝，還是到播放的廣告語。

事實上，農夫山泉早已不只是賣礦泉水，現在主要是「無糖茶飲」的創新業務帶來的新利潤，成為新上市不久的老牌公司的大賣點，最近的股價上揚也是因為投資者看好新業務的未來，而不斷推升股價上漲。現在農夫山泉包含了咖啡飲料、蘇打水飲料、含氣風味飲料及植物酸奶等新產品線，收入比去年同期上漲了210.3%之多。

報導強調，本來今年阿里巴巴集團可望迎來一次大成長，假如螞蟻成功上市，那麼馬雲擁有的財富可能要增加許多，原來估計最少可能會增加137億美元。自從其2020年登頂大陸首富以來，如果再有這137億美元的加持，那基本上無人能在近兩年追趕上了，但是隨著螞蟻上市喊卡，馬雲大陸首富的寶座也被取代了。

至於農夫山泉的創始人鐘睒睒，新的大陸首富，全球福布斯富豪榜第17位，他並沒有太高的學歷，是真正的白手起家。高考落榜後開始踏入社會，之前做過瓦匠、木工等工作，他的第一桶金來自開辦養生堂藥業公司。由此可見，他確實熟悉底層民眾的需求及喜好，農夫山泉的廣告詞才如此貼近生活，讓每個人讀起來都能琅琅上口。

此外，比起馬雲及馬化騰，鐘睒睒過去的名氣不大，很多人甚至連他的名字怎麼發音都不知道，(『睒』的音為ㄕㄢˇ，形容眼睛快速一瞥的樣子，有窺視之意)。而在喜好張揚的浙商群體中，鐘睒睒似乎是個另類，他不喜歡拋頭露面，更不愛和政商人士聚會吃飯，也鮮少公開演講或受訪，經常是獨來獨往，甚至連9月8日公司在香港上市時都未現身，他也因此被大陸商界稱為「獨狼」。

(中時新聞網)