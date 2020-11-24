台灣知名3C達人Tim哥，收到最不想收的生日禮物！今早約7點左右，Tim哥的YouTube頻道疑似遭到駭客入侵，目前點入後頻道名稱被改為US News，且頻道內沒有任何影片，Tim哥表示已與Google聯絡搶救中，有最新情況將會對外說明。

據了解，遭駭客入侵的YouTube頻道，是Tim哥的YouTube主頻道，目前約有近50萬的訂閱者。他的副頻道以及太太（Tim嫂）的YouTube頻道目前都仍舊順利營運中。根據媒體報導，Tim哥指出他的YouTube頻道是在有開啟兩階段驗證的情況下仍舊遭駭。代表駭客可能利用了反向代理元件，來攔截透過SMS所傳送的兩階段驗證代碼。

一般來說，可能開啟兩階段驗證，很多使用者就會覺得帳號夠安全了，但從Tim哥的案例來看，很明顯仍舊不足。透過搜尋可以發現，針對容易成為駭客攻擊目標的用戶，Google還有提供進階保護計，防止未經授權人士存取帳戶。Google建議「凡是容易成為線上針對性攻擊目標的使用者 (包括記者、社運人士、競選活動工作人員、企業領袖、IT 管理員，以及任何 Google 帳戶含有重要檔案或機密資訊的使用者)，都建議註冊進階保護計畫。」

此外，Tim哥的YouTube頻道遭駭，並不是單獨的案例，先前擁有26萬訂閱的Youtuber秀煜也在今年8月左右被駭、擁有190萬訂閱的YouTube 遊戲頻道 Neebs Gaming ，也在今年2月被駭，顯見訂閱人數的YouTube頻道已經成為駭客主要攻擊的目標之一。建議有習慣經營YouTube頻道的創作者（或有經營其他平台的創作者），都應啟用最高的帳戶安全防護措施，並且妥善備份相關檔案，以免一朝遭駭讓多年心血付諸東流。

(科技)