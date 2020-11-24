立法院衛環委員會今天協商審查「開放萊豬進口8項行政命令」，國民黨團主張全部廢止、退回，不過協商未果，最終朝野同意待立法院長游錫堃主持協商再議。國民黨團批評，民進黨團只派書記長莊瑞雄一人出席，且協商一開始就建議保留所有行政命令，顯示其完全不想和在野黨溝通，更不見包含蘇巧慧在內的綠委替萊豬行政命令背書，最終在無奈下同意交付院長召集協商。

國民黨團痛批，蔡政府8月28日宣布開放萊豬進口以來，未來只開放美國萊豬，或全世界萊豬侵台，都說不清楚。萊豬肉及萊豬內臟是否單列貨號，至今都不願承諾。連最基本的查廠在秋鬥大遊行前3天說會去查，遊行完就翻臉改口查廠不是進口必要條件，如此公然把人民當塑膠，這就是蔡政府的謙卑。

國民黨團指出，台灣人民知道我們國際處境堅難，以萊豬換取國際空間是選項之一，但蔡政府至今說不清楚萊豬換到什麼？只是一廂情願的大開國門讓全民老幼承受有高健康風險的萊豬，更不用說萊豬開放前各項準備措施就位了嗎？

國民黨團抨擊，源頭管制、邊境檢查人力、赴美查廠、地方稽查人力、食安標章認證、風險評估報告等，没有一樣就位，没有一樣合格，當朝高官們敢說準備好了？

國民黨強調，國民黨主席江啟臣已正式邀請蔡英文總統針對「萊豬進口」公開辯論，把道理講清楚，「當年主張牛豬分離是你，現在無配套開放萊豬的人也是你」，身為總統和民進黨黨主席，不該躲在公務人員背後當影舞者，出來面對在野黨、面對國會、面對全民很難嗎？一個怯於面對社會、「貿然進口、配套沒有」的總統，全民還能相信嗎？

國民黨表示，從今天朝野協商，看出民進黨毫無誠意面對民意反彈，又想「用橡皮圖章們碾壓民意」，「用行政資源查水表」、「檢舉合法不聽話的小麵店」、「關閉不聽話的新聞媒體」，原來這就是蔡政府自我標榜的「自由民主」，我們的民主何時如此不堪，我們的自由何時如此恐懼，並嘲諷這一切都要感謝蔡英文，因為只有蔡英文做到了。

(中時 )