金管會公布最新裁罰案，指出台中銀行前楊姓理專涉嫌挪用客戶款項，影響2名客戶、金額約1048萬元，顯見台中銀未確實執行內控制度，依違反銀行法規定裁罰台中銀400萬元，要求通盤檢討相關管理及查核機制，並追究相關人員責任。

此案為金管會今年第5度針對銀行理專監守自盜案作出裁罰，合計罰鍰已達6千萬元，創下歷年新高。累計金管會2012年迄今9年來，已對銀行發生挪用客戶款項或與客戶有異常資金往來事件開罰33件、合計罰鍰已達1.82億元。

銀行局長莊琇媛表示，台中銀北斗分行前楊姓理專自去年7月至今年3月間，以有投資機會為由向客戶借錢、代客戶保管存摺及蓋妥印鑑的空白取款憑條，將客戶存摺及傳票交付櫃員辦理匯款，藉以挪用客戶存款，共影響2位客戶、金額約1048萬元。

莊琇媛指出，台中銀已禁止行員為客戶辦理存提款作業，但楊姓理專將客戶存摺及傳票交付櫃員辦理時，存匯部門未落實確認客戶身分作業予以拒絕、覆核機制亦未發揮功能，使其得以挪用客戶款項。

其次，台中銀內規禁止行員保管客戶存摺及印鑑、已蓋章的空白取款條、禁止所有行員代客戶辦理存提款作業、不得與客戶間有私下借貸、擅自為客戶交易或私自挪用客戶款項等，但主管階層對理專人員行為未落實督導，致未能發現並遏止楊姓理專違規行為。

金管會認為，上述2大缺失證明台中銀未確實執行內控制度，依違反銀行法規定核處400萬元罰鍰，並要求台中銀通盤檢討相關管理及查核機制，包括違規態樣交易辨識、警示及查核等，以避免相關違規情事再度發生。

同時，金管會要求台中銀全面檢討此案違規行為所涉業務、法遵或風險管理單位經理人及職員責任，將視責任檢討情形列為認可缺失改善的審酌依據。上述缺失改善在未經金管會認可前，將影響台中銀新業務、國內外分支機構設立等申請。

(時報資訊)