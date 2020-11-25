花蓮縣某啟能發展中心爆發收容的多名智能障礙院生，長期遭張姓行政組長猥褻、性侵，全案被揭露，情節有如韓片《熔爐》翻版。檢方依10次加重強制性交罪起訴。一審認定其中1件成立，依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪，判4年10月徒刑，經雙方上訴，花蓮高院二審法官認定，張男對起訴內容中的兩女性侵事證明確，撤銷原無罪判決，改依對心智缺陷之女子犯強制性交罪、強制猥褻罪，分別判7年10月、3年10月徒刑，一審強制性交未遂案維持原判決，合併後，應執行13年徒刑。

被控涉嫌性侵的張姓組長（67歲）在院生宿舍運用機會對被害人摸胸、指侵、甚至強迫口交，事後再付給百元封口費，要求被害人「不得張揚」，直到安置機構一名吳姓護理師陪伴院生洗澡時意外得知，暗中蒐證並錄下院生口述受害過程，2018年勇敢向警方揭露此案

檢警調查，張男從2015年2月開始，製造與女院生獨處的機會，以身體壓制及要脅不帶出遊的方式，撫摸智能障礙的院生的下體及胸部，甚至用手指插入性侵，或拉住女院生手欲撫摸自己的下體，事後給予50到100元封口費，4名受害人年齡介於20至30歲間。檢方認定被告10項犯罪事實，包括襲胸，指侵還有口交，痛批他不知自尊自重。

本案花蓮地院在今年2月判決，認定張在106年11、12月間某日，利用帶院生到頂樓澆花機會，在還有一名院生於附近澆花時，竟要求受害女院生以手摸他的生殖器，雖遭拒絕，仍強拉對方的手，還拉下褲子拉鍊，要對方為他口交，後來因有教保員到場，才未得逞，以對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪判刑4年10月，其餘均無罪。

兩造不服均上訴。花蓮高分院二審審理時，認定張除了犯下一審被判有罪的未遂案，另外在2015年11月至2016年11月間某日中午，在院生宿舍4樓受害人房內，對兩名中、重度身心障礙女院生襲胸和摸下體，指侵其中一人，又拉另一人的手碰他的生殖器，因對方將手抽回而未得逞，認定張男犯下強制性交及強制猥褻各一次，刑期也從一審時一案的4年10個月，二審逆轉為3案合併應執行13年，全案可上訴。

調查期間，張男始終否認犯行，表示他在安置中心22年，這些院生都是他帶大的，並指吳姓護理師因遭免職，心生不滿，以誘導、強迫錄音方式，以虛偽案件告發，還稱因阻止該名院生與男友交往，才遭挾怨報復。並以身體病痛、經濟狀況不好等理由，想爭取法官同情，但仍遭改判13年重刑。

(中時 )