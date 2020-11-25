曾獲葛萊美獎、電影《獅子王》真人版歌手李伯首次來台，在電影交響音樂會裡擔任主唱。日前他一路從約翰尼斯堡轉機到杜拜，再轉到台北，現人已在隔離，本周末將要出關，他表示，已迫不及待想登台表演，「這趟來台，不單單是要完成演出，更希望能好好向台灣人學習，在疫情間還有演出，是一件不得了的事情。」

在隔離期間，李伯也沒閒著，特別要求房間要有健身器材，以保持體力的最佳狀態，同時也請助理特別以台灣廟宇、101照片當作底圖，自製電子文宣和觀眾分享音樂會，日前還特別錄製影片和台灣觀眾問好，都傳達出他欣喜的心情。

李伯的歌聲嘹亮、生猛，具有辨識度，以《獅子王》原聲帶演唱聞名世界，這趟來台，同樣將展現歌喉，演唱《獅子王》裡的主題曲〈Circle of Life〉，同時也將以非州祖魯語高亢呼喊：「父親，那有一頭獅子，他將是未來的國王！」這句特別的高呼聲，可說是獅子王的形象標誌。

配樂家漢斯季默也表示，整個主創團隊都認可，「這個非州祖魯語段落，可說是奠定了整部動畫音樂的基礎。」

迪士尼經典作《獅子王》動畫於1994年推出，26年來從動畫、音樂劇到擬真版電影，不斷翻轉演出形式，這次的電影交響樂版本是首度來台演出。

有資深樂迷表示，小時候看《獅子王》，聽見裡面的呼喊，印象十分深刻，「但從來沒想過，有一天會看見獅子王本人，站在眼前唱給我聽。」

主辦單位牛耳藝術表示，最初透過電子信箱、社群軟體媒介邀約李伯，但始終不得其門而入，「後來和指揮馬歇爾．鮑恩提出這個想法，請他幫忙詢問迪士尼團隊，千里一線牽，才總算促成這趟演出行程。」

演出將於12月5日在台中國家歌劇院、6日在高雄衛武營歌劇院、12日至13日於台北國家音樂廳登場。

(中時 )