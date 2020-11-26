一位女網友近期整理衣櫃時發現陳年未拆封的網購服飾，沒想到其中一包竟直接「炭化」。(摘自PTT)

網際網路的發達大幅改變現代人類的生活模式，許多人已習慣在網路上購買商品，不過便利購物也造成一些人買太多，放太久放到忘記了。一位女網友近期整理衣櫃時發現陳年未拆封的網購服飾，沒想到其中一包竟直接「炭化」，讓她PO勸世文警告大家：真的不能省。

一位女網友在PTT「womentalk」板上表示，最近整理衣櫃時整理出一堆塵封多年的未拆包「未拆未洗」，沒想到其中一包一拿出來就像炭化一樣自然分解，原PO直呼「我的手整個是黑的...真的很嚇人！」

網友整理出一堆塵封多年的未拆包，沒想到其中一包一拿出來就像炭化一樣自然分解。(摘自PTT)

原PO指出，以前年輕不懂事又很窮，看到一堆網購品牌的衣服很漂亮又便宜，就亂買不少件，但是收到貨後又會有點小失望。很多新衣服氣味很重，穿起來不但沒有很舒服，材質以沒說多好，甚至有些穿沒幾次就脫線了。而看到這恐怖的崩壞衣服，讓原PO感嘆道「很難想像這種品質穿在身上會不會對身體影響，這種錢真的不要省」。

文章一出，網友一看也嚇壞表示「也太誇張...這是放幾年」、「好扯，那真的是衣服嗎..」、「什麼可怕的材質，嚇」、「有點像燒過的香灰...」、「化成灰惹」。原PO表示，大概是2012-2013年間左右買的吧，原型是一見黑色帶層次的長裙。

對此，網友指出，通常這現象跟衣服材質比較有關係，一般來說塑膠纖維成分較多。「這種都放十幾年的，碰過一次以為我有化骨綿掌」、「不一定是便宜貨 你衣服如果放很久很多年是會氧化就很容易破掉爛掉的樣子」、「材質問題吧，跟價錢無關，衣服一般可以放很久很久的」。

(中時新聞網)