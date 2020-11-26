集合歐美最受歡迎遊樂設施的「JETS嘉年華」遊樂園，目前在桃園青埔營運，吸引不少遊客嚐鮮。但一名女網友表示，日前和男友前往玩樂，她因為急著上廁所，想請柵欄另一邊的男友遞包包給她，當時一名網美倚著欄杆自拍，他們等了5分鐘實在受不了，男友只好迅速伸手把皮包給她，但還是入了鏡，結果竟引來網美公審，讓她相當錯愕。

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原PO在《Dcard》表示，22日和男友去「JETS嘉年華」遊樂園，當時有一名網美在摩天輪下倚著欄杆拍照，前前後後花了快5分鐘，由於原PO實在太想上廁所，只好請男友隔著柵欄把包包遞給她，不料不小心入鏡，事後該名網美將照片發至IG限時動態，讓網友公審。

原PO指出，男友的友人有追蹤該網美，因此事發當下，便立刻私訊給她，她也在第一時間告知該名網美希望她能夠刪除影片，並表示「我是本人，你沒經過同意拍了影片，沒必要再上傳來吧？這讓人感覺不舒服。」豈料，對方不但已讀不回、不刪文，還再度發文寫下「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下。」

這一切讓原PO相當無奈，「從頭到尾我只希望這個網紅撤掉影片 但得到的態度卻是這樣…」，她更奉勸若是去網美勝地要小心。

許多網友看完紛紛怒罵，「傻眼，那網紅至少也要馬賽克一下吧」、「現在網紅標準真低」、「感覺就是素質很低的瞎妹」、「89妹別見怪」、「遇到公主病，遊樂園她家開的嗎？傻眼」、「找到帳號了，5.9萬人追蹤，看貼文內容就知道了，可能以為地球繞著她轉」。而當中也有不少網友看影片後歪樓，「跪求原PO IG」、「原PO你比她正好多，你比她正好多」。

(中時新聞網)