阿根廷足壇傳奇人物馬拉度納過世，享壽60歲，外媒也紛紛報導他生前最後一句話，是「我覺得不舒服」。（美聯社資料照）

國際足球退役傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）昨天因為心臟病發過世、享壽60歲，英國媒體也報導馬拉度納說的最後一句話，是「我覺得不舒服（I don’t feel well.）。」

英國《太陽報》指出，馬拉度納和外甥強尼（Johnny Esposito）吃早餐時，說了一句「我覺得不太舒服」後就再度躺下休息，一名在馬拉度納接受腦部手術出院就一直照顧他的護理師，發現老馬狀況不對立刻叫救護車，但救護車抵達時老馬已經過世。

有阿根廷媒體表示，馬拉度納這個月動完腦部手術後，就到布宜諾斯艾利斯北方30公里的老虎城租屋處靜養，昨天早上起床後就臉色蒼白，也抱怨覺得冷，迅速吃了早餐就回床上休息，最後說了句「Me siento mal（西班牙文，我不舒服）」，救護人員抵達感緊急救，但無力回天，官方單位表示，馬拉度納是在當地時間25日中午心臟病發過世。

(中時 )