消防人員緊急搶救黃姓婦人。（澎湖縣消防局提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖馬公市64歲黃姓婦人26日騎車出門後不見蹤影，家屬報警協尋，下午時刻在馬公第三漁港凸堤涵洞內發現行蹤，消防人員緊急搶救已無生命跡象。

澎湖縣消防局26日下午1時38分接獲文澳派出所通報，黃姓民眾報案指稱，其64歲母親於上午5時許出門遲遲未歸。家屬遍尋後，於澎湖區漁會製冰廠前發現其母親騎乘的機車與拖鞋，擔心她想不開，緊急報警求救。

消防局獲報，立即派遣第一大隊及馬公分隊救生艇、消防及救護車輛，共5車、1艇、12人前往搜尋救援，同時通知海巡署第十三巡防區派員到場處理，協請岸巡隊調閱港區監視器查看。

現場回報確有發現黃姓婦人騎乘機車，但未見人蹤影，隨即分工展開岸際搜尋，並下艇實施港區海域搜索作業。

下午2時40分許，搜救人員於第三漁港凸堤涵洞內發現疑似失聯婦人，經救生艇搜救人員入水以長背板固定後合力搬運上岸，經家屬確認無誤。

落水黃姓婦人全身冰冷僵硬，已呈現OHCA狀態無生命跡象、頭部有明顯撕裂傷，家屬放棄急救，岸巡人員現場處理後續事宜。

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