高市一名擁有緊急救護技術員執照的朱姓女子，2個月前幫休克的女同事CPR急救搶回一命，但當事人事後卻怪罪朱女CPR害她肋骨瘀青受傷、心律不整，還揚言提告，讓朱女氣得公布對話紀錄。（取自爆料公社／袁庭堯高雄傳真）

急救反挨告？近日高雄市一名擁有EMT（救護技術員）執照的朱姓女子為休克的同事進行CPR急救，成功在鬼門關前搶回一命，沒想到同事出院後指責力道太大力，害她肋骨瘀青、心律不整，甚至揚言要提告。對此，奇美醫院重症加護醫師陳志金看了感嘆表示，急救不會問「這樣力道還可以嗎？」急救是不得已的事情，力道不夠可能「就救不回來了」。

朱姓女子日前在網上爆料，表示日前一位同事昏倒，曾在消防救護隊，且擁有EMT證照的朱女緊急替她做CPR搶救15分鐘。未料同事出院後竟私訊朱女指責壓的方式不對，導致她出現心律不整，更怪罪朱女CPR害她肋骨瘀青，稱有糖尿病很注重傷口「一旦感染是要截肢的」，揚言要提告，讓朱女非常傻眼。

對此，陳志金醫師表示，CPR是救命，過程即使是壓到瘀青、肋骨斷裂、氣胸，為了救命，那也是不得已的事。「力道不夠，就救不回來了！」他強調，急救時不會問你「這樣力道還可以嗎？」如果當初命沒有救回來，就不用去在乎這些傷了。

陳志金指出，「胸口的傷不會造成截肢啦！你的『肢』其實離這『傷口』很遠！這是眾人『皆知』的事。」至於好心救人的救護志工不必太難過，陳志金說，「畢竟，歷經15分鐘缺氧後，能夠清醒已經很不容易了，腦筋一時轉不過來，也是可以理解的！」

最後，陳志金呼籲民眾，不要因此事件以後就不敢救人，他相信法律會保護出手救人的好人。他強調「下次遇到，還是要出手救人」，相信絕大部分的人，都是心存感激的。

(中時新聞網)