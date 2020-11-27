大同(2371)新經營團隊進駐不到一個月，大同即傳佳音！以林文淵為首的新團隊，展現積極整頓和轉型的企圖心。大同以岡山本洲污水處理廠屋頂太陽光電系統，榮獲由高雄市土木、結構、建築師三大公會主辦的2020高雄城市工程品質金質獎，該案裝置容量為1.44MW，每年發電約180萬度，年減碳量約952公噸，約2.5座大安森林公園二氧化碳吸收量，是高雄市綠能發展指標。

本洲污水處理廠太陽能案場在2017年完成併網發電，並運用大同太陽能監控系統即時呈現日照量/發電功率/累積發電量/累計減碳量等資訊，提供市府即時的能源管理工具，為綠色能源最佳示範場域。該案於3年前設計建造時已率先使用移動式變電站，克服大型再生能源案場升壓設備設置場地問題，亦大幅縮短設置時間。

大同集團至2020年年底太陽能電廠實績將累計超過180MW，所有電廠皆自行開發、設計建置及維運，在國內太陽能系統維運容量規模首屈一指。大同所營運案場自2015年以來，在電子設備險方面已5年未出險，保險費率為全台最低。大同太陽能案場全台已達近900座。

除了岡山本洲污水處理廠屋頂太陽光電系統，獲2020高雄城市工程品質金質獎，亦有台北能源之丘-綠色環境教育園區獲頒2018年國家卓越建設獎，桃園光電埤塘贏得第五屆優良太陽光電系統光鐸獎，並獲得2020年第二十屆金鋒獎傑出企業獎等殊榮。

(時報資訊)