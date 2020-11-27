女星弦子在2005年在潘瑋柏人氣歌曲〈不得不愛〉一鳴驚人，美好歌喉令粉絲印象深刻，還曾入圍金曲獎最佳新人；2016年和男演員李茂結婚後，過得相當幸福，但2018年卻爆出她遭央視主持人朱軍性騷擾，今（27）日她在微博發聲，證實這官司將開庭審判，喊話對方趕快出來面對。

弦子婚後減少螢光幕前工作，生活重心多半放在家庭，偶爾會推出單曲，讓粉絲重溫好歌喉；2018年7月弦子勇敢提出曾遭主持人朱軍性騷擾的殘忍回憶，她在2014年在央視實習，實習時在化妝室被名主持人朱軍性騷擾，受害隔天就已報警，但當時警方未立案，只好不了了之。

弦子2014年在央視實習時，遭到名主持人朱軍在化妝室性騷擾。(圖/ 摘自朱軍微博)

她勇敢提出這件事情後，掀起一片輿論，也在同年10月到法院提告，不過，朱軍卻透過律師發聲明，否認性騷擾一事，卻在醜聞後漸漸淡出幕前。等了2年，今日弦子透過微博更新性騷擾事件後續，證實「起訴朱軍的案子終於要開庭了」。

弦子也說，「向歷史要答案，是因為我們此刻所做的一切努力都不會沒有意義，每一滴眼淚與傷痕，都會有痕跡留下」；她表示自己一定會到場，更喊話「希望朱軍不要再逃避，本人到庭」。最後則表示「終於等到開庭，一起戰鬥吧」，像是在替自己加油。

(中時新聞網)