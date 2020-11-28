民進黨立委為了讓行政院長蘇貞昌上台施政報告，27日在立法院院會上和國民黨立委大打出手，藍營還在議場內潑灑豬內臟，造成現場一陣混亂。但國民黨青年團總團長陳柏翰卻表示，難道不能節制一點，好好問政嗎？對此，資深媒體人韋安表示，年輕就要熱情激進，「嘴炮不行，行動不敢」，這樣的青年軍不要也罷。

韋安今(28日)在臉書上表示，國民黨的青年軍團長，大部分都是民進黨不要的人選，絲毫沒有戰力，只會扯後腿，他還認為 丟下水是「不對稱」的理性抗爭，連這都看不懂，趕快辭職算了。

韋安指出，青年軍有為爭取年輕人支持做了什麼？只看到羅智強天天到大學演講。同時，他更痛批國民黨青年軍，年輕就要熱情激進，嘴炮不行，行動不敢，只會領黨工薪水，要這樣的青年軍幹嘛？

網友們也留言回應，「沒有戰鬥力還稱青年軍，童子軍還不如」、「以前革命黨是拋頭顱灑熱血，現在的青年團團長見到豬內臟就怕。國民黨有救嗎？」、「說的好，這幾年青年軍沒啥表現，還常有背叛」、「軟趴趴，看了會倒胃口的那種」。

國民黨的青年軍團长，大部分都是民進黨不要的人選，絲毫沒有戰力，只會扯後腿。 丟下水是「不對稱」的理性抗爭，連這都看不懂，趕快辭職算了。 還有，青年軍有為爭取年輕人支持做了什麼？只看到羅智強天天到大學演講。 年輕就要熱情激進，嘴炮不行，行動不敢，只會領黨工薪水，要這樣的青年軍幹嘛？ 由韋安發佈於 2020年11月27日 星期五

(中時新聞網)