2020台北金融博覽會本（11）月27日將於世貿中心展覽一館熱鬧登場，台新銀行延續生活金融生態圈的發展方向，以「數位台新 智慧生活Digital Taishin」為主題打造未來車站，透過與民眾日常生活緊密相連的交通場域，讓民眾能夠在現場直接體驗便捷的消費、理財、保險、貸款等12項創新服務，讓生活跟金融無縫接軌。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，交通運輸是帶動城市經濟發展的驅動力，台新銀行打造的「未來車站」，讓民眾可透過人臉辨識，取代過往傳統交通票卡支付及認證功能，無卡化的消費及乘車情境。現場也規劃未來購物商店街，邀請民眾體驗「VR居家館」及「VR旅遊館」服務，享受未來旅遊消費的新方式，同時，也可享有金流、貸款等一站式金融服務。

現場還可設有適合小資族的智多新線上理財試算及投資組合配置建議，包國儀說，e指Fun心保線上輕儲蓄保險專案、一分鐘快速完成iLoan線上平台貸款方案試算及申辦體驗、以及玫瑰Giving卡最快三分鐘核卡，核卡後可立即綁台新Pay，消費、調額零時差等各項金融服務的展示。

台新銀行在數位服務上不斷精進，並持續推出各項創新服務，包國儀強調，擁有台新銀數位帳戶或Richart帳戶的民眾，還能輕鬆免臨櫃線上完成台新證券開戶，且立即享有電子下單手續費優惠及快速豐富的下單工具；Richart 今年新推出「萬用罐」和「零錢罐」等子帳戶功能，用戶可依據財務目的分別管理帳戶，讓帳戶運用更直覺更靈活。

今年甫推出的Richart Life APP，讓民眾也可即時提供生活消費優惠券、台新Pay。包國儀指出，台新銀持續紮根新型支付的整合應用，多元行動支付方案將台新支付的整合應用延伸至自助點餐機，消費者可透過市面上多種錢包掃碼支付，即可體驗行動支付的便利性。新型態行動刷卡服務（Link Pay)的上市更突破地域限制，輕鬆完成多元掃碼錢包交易，各項創新在在落實生活金融生態圈的建構藍圖。

台新銀身為數位金融領域的領航者，展現虛實整合的實力，持續發展台新生活金融生態圈。包國儀說，透過數位科技的支持，橫跨投資理財、金融管理、消費購物、點數兌換以及商家支付，讓金融服務更貼近民眾的使用習慣。台新銀行在金融博覽會現場提供各種優惠，期待民眾27日至29日親臨展覽現場體驗台新數位金融帶來的便捷與樂趣。

(工商 )