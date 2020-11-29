折損大將的勇士新球季被迫退出爭冠行列，不過ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)前日又改口了，他認為不宜過早放棄勇士。只要有健康的柯瑞(Steph Curry)坐鎮，勇士仍有機會在西區爆冷殺出一條血路。

史密斯在節目上說：「我沒看過柯瑞這樣的偉大領袖，他能夠激起隊友的無私精神。哪怕柯瑞只有1吋的投籃空間，大家也願意把球傳給他。柯瑞無球時的移位和他的神射，加上榜眼懷斯曼(James Wiseman)、卓雷蒙格林(Draymond Green)保護自家籃框。西區決賽？我相信有可能。我絕不會看衰任何擁有健康柯瑞的球隊。」

其實美媒NBC記者Tom Haberstroh就大膽預測柯瑞可重奪得分王寶座。「勇士新球季需要柯瑞大量得分，我不確定他們是否還有足夠的防守能力維持勝場數，他們必須以得分來壓過對手。」柯瑞生涯三分球命中率高達43.5%，在2015-16球季拿過1次得分王，那也是他場均出手超過20次的唯一球季。

球評凱勒曼(Max Kellerman)維持他先前的看法，勇士沒湯普生(Klay Thompson)就不行。他們並非一定要打跑轟，但是缺少第2號射手將難以施展。「即使有柯瑞在，也不可能打進總冠軍賽。」

(中時新聞網)