90年代的混血女星鄭艷麗，早年拍攝《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》和《二奶村之殺夫》等多部電影一夕成名。鄭艷麗最為人津津樂道的，莫過於她曾認黃任中為乾爹；只是隨著乾爹黃任中病逝，鄭艷麗也慢慢淡出演藝圈。

息影後的她，曾被媒體發現在麥當勞當夜班服務生賺取微薄的薪水，雖然是憑自己雙手賺錢，但也讓不少人備感唏噓。先前她也在臉書發文，自曝自己得了嚴重厭食症，因身體缺乏營養，一吃東西就想吐，最後嚴重到被送進加護病房觀察，隔天更寫下「如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲，都能明白我的狀況，不是看到報導亂寫一通的事情，我就心安啦！」

鄭艷麗曾因嚴重厭食症被送往加護病房觀察 (圖/ 鄭艷麗臉書)

只是身體漸漸恢復的她，生活過得似乎不太順遂。今(29日)，鄭艷麗在臉書上吐露自己的心聲，她直說真的想不明白，怎麼會有人認為她身體有問題是在說謊，做人又被人欺負，回去工作又被人欺負，最後更說：「我要怎麼撐住啦！」

鄭艷麗發文嘆生活不易 (圖/ 鄭艷麗臉書)

不少粉絲看了鄭艷麗的貼文感到相當心疼，紛紛留言鼓勵她：「不要理他們，做好自己就可以了，你還有我們支持、愛護你…加油！」、「做人為自己及所愛的人活就好，不用活在別人嘴巴之下！只要你心存盼望必能樂活每天！加油啊！還有很多人支持你！」

(中時新聞網)