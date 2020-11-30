共機不斷擾台，兩岸情勢緊張。日前有消息指出，我空軍為拍攝照片，一架P-3C反潛機竟飛近共機，距離僅0.2浬（約300公尺），若屬實，恐升高衝突且挑釁意味濃厚，且操作人員事後遭檢討，還洋洋得意自己飛得多近，技術多好。對此，空軍司令部澄清，爆料內容並非事實，經查當日操作反潛機的王員符合規範及限制。

網友在臉書「靠北長官7.0」匿名爆料，空軍六聯隊反潛33隊一名王姓教官，多次遭投訴情緒控管不佳影響飛安，21日執行搜救任務時，不斷以情緒性語調辱罵飛行官，並強迫「不准接合自動駕駛」、「不准看機內姿態儀」、「僅能參考外界天地線」，而遭吼罵的飛官已無法維持正常飛行，高度違規低至130呎（機種限制最低200呎），王甚至要求在「超低空時飛行官下座換人」。

爆料指出，王接手後，因想炫耀飛行技術，在海上200呎超低高度時「將手腳完全離開操縱系」，等於沒有人在操控飛機，這時只要一陣亂流，就可帶走飛機上10幾個家庭的幸福。另外，爆料者也稱，某次對共機偵照，王只距離約300公尺，被檢討還得意自己飛得多近，技術多好。

對此，空軍司令部今（30）日發布新聞稿澄清，爆料內容並非事實，經查王員之各項飛行操作均符合規範及限制。空軍強調，面對當前嚴峻的外在形勢，符合各項飛行規定下，採取嚴格的飛行教學，才是提升戰力之最佳方式，將持續加強人員飛行訓練，並強化共機擾台各項應處作為，確保我空防安全。

知情人士透露，該名飛官雖情緒有問題，但只要符合各項操作規定，也只能口頭警告。

近來發生多起戰機失事意外，爆料內容提到，王員曾說每一起事故都是因有違規情況，強烈譴責，也會說哪個出事的飛行官以前飛得有多爛，但自己卻總是違規，「每次（王）被反應危險飛行都是被上面壓下來，還怪我們不懂飛行才會申訴」。

(中時新聞網)