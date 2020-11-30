國民黨花蓮縣黨部有設置警方巡邏箱，但最新簽到表簽到記錄竟然只到10月份，警方表示，未來會再檢討改進。（羅亦晽攝）

國民黨花蓮縣黨部號召花蓮民眾一同反對萊豬進口，在距花蓮警分局不到300公尺的黨部門口，設置長約3米寬巨型看板。（羅亦晽攝）

蔡政府宣布明年初將開放含瘦肉精的美豬進口，引發在野黨群起攻之，其中國民黨花蓮縣黨部為號召花蓮民眾一同反對萊豬進口，在距花蓮警分局不到300公尺的黨部門口，設置長約3米寬的巨型看板，黨部人員今早上班發現，看板竟遭人惡意「抹綠」破壞，目前警方受理黨部報案，將調閱附近路口監視器，盡快找出噴漆者。

國民黨花蓮縣黨部1個半月前高掛反萊豬看板，未料今晨7點被巡邏員警發現，看板全被噴上綠漆，緊急通報黨部人員；國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君表示，黨部人員週末進出皆未發現異狀，甚至同仁昨晚離開時也尚未遭噴漆，且警方晚上11點巡邏車經過時，也未被破壞，一直到今晨7點員警再次經過時，才發現已遭人噴綠漆。

胡慧君十分訝異地說，反含瘦肉精美豬進口、守護國人健康幾乎是「全民共識」，當初義工要掛看板時，還擔心是否會遭有心人士惡意噴漆，主委張峻當時也呼籲民眾冷靜，不要以身試法；沒想到事隔1個多月竟然「一語成讖」。

花蓮警分局長郝心誠表示，目前已組成專案小組，針對周邊路口監視器，過濾可疑人車，若逮到噴漆者，將依刑法毀損罪移送法辦。

因花蓮縣黨部有設置警方巡邏箱，但經查最新簽到表簽到記錄竟然只到10月份，至於11月份簽到記錄可謂空白；郝心誠表示，因花蓮女中與中正體育場為同條巡邏路線，警方目前巡邏重點放置在這兩處，黨部簽到這部分未來會再檢討改進。

對此，張峻表示因犯嫌故意用綠色油漆噴漆，疑似製造對立，盼警方先盡快抓到嫌犯，不要讓外界多做聯想；至於簽到表部分，張峻說，後續會再和警方溝通。

(中時 )