南紡購物中心A2館預計在今年12月25日試營運，以餐飲與娛樂為主，其中日本知名的天丼專賣店金子半之助、海底撈火鍋、貳鍋三鍋物及賓士南紡店等餐廳，都將進駐南紡購物中心，人力需求也大幅增加。因此，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於12月2日為南紡購物中心進駐廠商舉辦徵才活動，歡迎求職者踴躍參加。

因應南紡購物中心A2館試營院，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於下月2日下午2時至4時，於台南市東區裕農里活動中心（東區裕農路379號）舉辦徵才，除將有南紡購物中心A2館進駐廠商金子半之助丼飯、海底撈火鍋、貳鍋三鍋物、賓士南紡店等4家現場招募120名人才外，還另外邀請欣南天然氣、光洋應用材料科技、台糖長榮酒店（台南）、台南大員皇冠假日酒店、台南茁壯（Gogoro南區經銷保修服務）、和津壽司、兩班家（雪獄山／豆腐村／扁筷）合計11家廠商。

勞動部雲嘉南分署台南就業中心指出，屆時將提供各類技術人員、銷售業務員、維修工程師、抄收員、外場服務人員、內場服務人員、炸手廚師、洗碗人員、櫃檯人員、吧台人員、房務員、公共區域清潔員、公共區域園藝員、清潔人員、計時人員等逾200個以上工作機會。

此外，勞動部雲嘉南分署台南就業中心也將於12月11日上午9時半至12時，在仁德運動公園消防局旁（仁德區仁義路130號）辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」廠商聯合徵才活動，預計邀請奇美食品、承育精密工業、大大電子、豐盟企業、雷音電子、廈興國際、東信輕金屬、隆晟鋁業、臺南紡織、品元國際、伊頓飛瑞慕品、韶輝企業、榮興工業、祥曉企業、鼎順企業、樂威科技等16家廠商，提供超過400個工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，現場面試約3至5分鐘，如何在短時間成功拿到企業入場券，除了本身的實力外，面試前必須做足功課，了解公司背景、狀況，做好提問準備，並加強面試第一印象，如禮貌性開場問好與結尾道謝，並誠懇回答問題，凸顯自己的強項，提高錄取機會。

相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https：／／reurl.cc／v1QD1L）。

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