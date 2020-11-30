台中市北區一間按摩店4月間發生一起男女情殺糾紛，一位蔡姓女子遭全盲蘇姓男按摩師以美工刀砍頸，當時蘇男強勒蔡女脖子，遭檢方依殺人未遂罪起訴。案經審理後，法院認定蘇男為全盲，因情緒激動才揮刀誤傷對方頸部，勒脖則為止血而非想殺人，再加上蔡女撤告，全案判決公訴不受理。

據判決書指出，全盲蘇姓男按摩師於台中市北區漢口路開設一間按摩店，而蔡姓女子也於按摩店中協助處理行政等雜事，據了解，兩人關係緊密，交往7年之久，不僅同居也在同場所工作，蘇男在過去期間多次借錢給蔡女。

4月20日晚間時，蘇男疑似因不滿蔡女擅自從戶頭中領走5萬元現金，便抽起放在筆筒中的美工刀，朝蔡女的脖子畫出7cm的傷痕，蔡女當場血流如注，而當下，蘇男更出手勒住蔡女的頸部，經鄰居聽見蔡女呼叫聲後前往查看，報警後隨即遭殺人未遂罪移送法辦。

台中法院審理時，蘇男聲稱，他因全盲的關係，並不曉得美工刀露出來的長度，當時因情緒激動才揮刀誤傷蔡女脖子，更不曉得傷及何處，僅因踩到地板上的血滑倒，才驚覺傷到人，便用右手找到傷口止血，否認勒脖一說。

另位吳姓救護員則出庭指稱，事發當時他趕往現場急救時，蔡女傷處早已止血，判定蔡女大概將蘇男為傷口加壓止血的動作，誤認為壓脖。

合議庭酌情後判定，蘇男與蔡女交往7年以上，雖現已分手，但仍同居且共同工作，兩人情同家人，當時僅因情緒失控才誤傷脖子。參考傷口最深處為1公分，顯見下手力道非重，且除頸部外，無其他受傷部位，以可見蘇男並沒有故意想剝奪對方生命，僅涉嫌傷害罪，而傷害罪屬告訴乃論，參酌蘇男已與蔡女達成調解，蔡女撤告，因此判決公訴不受理。

(中時新聞網)