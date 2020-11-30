枋寮石頭營疑似二戰遺址種電爭議延燒，文化部南下現勘後，居民與業者間仍無法達成共識，而近2天的「未爆彈事件」更是引爆居民怒火，縣議員蔣月惠30日帶領群眾封路抗議，要求廠商立即停工，但業者強調，未爆彈非在工地中。

針對石頭營種電爭議，日前文化部雖承諾在文資審議出爐前、會派員監看工地保文資，且業者也一再強調「非管制區已停工」，但居民仍有疑慮，甚至質疑官方包庇廠商，而29日有民眾稱在光電工程區附近發現未爆彈後，更是點燃居民怒火，發動更激進的抗議行動。

枋寮石頭營疑似二戰遺址種電爭議延燒，近2天的「未爆彈事件」更是引爆居民怒火，縣議員蔣月惠（左）30日帶領群眾封路抗議，要求廠商立即停工。（謝佳潾攝）

枋寮石頭營疑似二戰遺址種電爭議延燒，近2天的「未爆彈事件」更是引爆居民怒火，縣議員蔣月惠30日帶領群眾封路抗議，要求廠商立即停工。（謝佳潾攝）

蔣月惠指出，29日共發現5顆未爆彈，經軍方證實是「60迫砲彈」，而30日居民又發現2顆（圖），他們合理懷疑，現場還存在更多未知的未爆彈，廠商應立即停工。（謝佳潾攝）

數十位民眾在蔣月惠的帶領下，30日拉著寫有「砍山種電，只顧營利，枉顧人身財產安全」等字樣的布條，排排站在施工地前封路抗議，蔣月惠指出，業者之前封路不讓他們進去，現在換他們封路不給進，先前砍樹毀遺址已經很可惡，現在出現未爆彈還裝沒事，實在荒謬。

她說，29日共發現5顆未爆彈，經軍方證實是「60迫砲彈」，而30日居民又發現2顆，他們合理懷疑，現場還存在更多未知的未爆彈，廠商應立即停工，否則可能會造成傷亡。

「他們合法但不合理！」抗議民眾怒訴，業者雖是合法施工，但在二戰遺址旁種電很不合理，且現在又出現未爆彈，難道業者都不怕出人命嗎？對此，業者澄清，民眾發現未爆彈的地點，不在開發區內，且目前施工場域是開墾多年的閒置廢耕地，歷經多次開發使用都未發現有任何疑似未爆彈的情況。

(中時 )