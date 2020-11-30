許效舜、鄭仲茵近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，許效舜愛石成痴，說到石頭整個人神采奕奕，他曝收藏某顆美石，獲得過程有如靈異故事，原來，當時還在當法警的他，趁颱風過後雨水沖刷去河邊撿顆美石，但撿了一個多小時都一無所獲，正要放棄回去上班時，一個念頭讓他轉念想換撿木頭，卻意外發現有位已經過世卻四腳朝天的老人家，他趕緊到警局報案，再跟開雜貨店的阿嬤拿金紙跟冥紙，再回到河岸幫老人家處理，沒想到就在處理完，一轉身就看到一顆超美奇石。

許效舜不只愛石，文藝風采更是讓人會心一笑，連幫兒女取名，表面看起來是玩文字創意，卻隱含著父母對兒女的愛。許效舜兒子叫許甘丹，把甘上下翻轉就變成丹，諧音台語的簡單，希望兒子好好做人；女兒則是叫做許半未，一樣是上下翻轉，意思是女兒每天都有一半的未來，只要下定決心生命就充滿機會，他笑稱本來計畫要生第三個，連名字都取好了，歲數近一甲子的他想把第三個小孩取名許甲由，諧音加油，但老婆一聽到就說：「如果要取這個名字，老娘就不生了！」笑翻全場。

許效舜（左）、鄭仲茵近日錄《請問你是哪裡人》。（衛視中文台提供）

許效舜提到生小孩也分享一個有趣故事，當年剛結婚時，想說第一胎先生男孩，後面就不會被碎念，有次他帶老婆去台南玩，當時有位在台南玉井分局的好友很熱情邀他們夫妻到分局拜一顆大石頭，還說方圓百里只要想生男孩，摸過石頭必中，果然許效舜第一胎就生男生。

(中時 )