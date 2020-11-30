大陸外交部發言人趙立堅30日早晨在個人推特發文指控澳大利亞軍人謀殺平民，並搭配一張澳軍持利刃架著一名阿富汗男孩的脖子的圖片，男孩手上還抱著小羊。此舉引起網路極大震撼，並迅速轉為一場中澳間的外交風波。澳洲總理主動召開記者會，譴責趙立堅發布偽造圖片「令人厭惡」，中方應對此貼文「感到羞恥」，要求中方道歉及刪除貼文。此一事件讓近期已惡化至谷底的中澳關係雪上加霜。

大陸外交部發言人趙立堅30日早晨在推特上發文寫道：「為澳洲軍人謀殺阿富汗平民及囚犯感到震驚。我們強烈譴責這種行為，要求追究他們的責任。」這段文字他在11月27日也發佈過，但這次不同的是，趙立堅還隨文貼圖，該圖中一名身穿系有澳洲國旗軍服的男子，持刀架著一名手抱小羊的阿富汗男孩的脖子。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

《德國之聲》指出，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)隨即主動召開記者會，譴責趙立堅發佈的偽造圖片「令人厭惡」，要求中方道歉及刪帖。他嚴厲批評稱，「中國政府「應當為此帖文感到極度羞恥，這貶低了他們在全世界的形象。」莫里森形容此趙立堅的行徑「完全令人髮指，無論在任何方面都沒有正當性」。澳洲政府也已要求推特移除該項貼文。

澳洲總理莫里森主動召開記者會，譴責趙立堅發佈的偽造圖片「令人厭惡」，要求中方道歉及刪帖。（圖/ @ScottMorrisonMP)

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在推特發文聲援趙立堅，指其所發的配圖是一幅「流行漫畫」。陸媒也指出，那是大陸畫家「烏合麒麟」創作的諷刺漫畫，「烏合麒麟」今天也在微博上聲稱出自其手筆。

大陸外交部發言人趙立堅30日早晨在推特上發文譴責澳洲軍人謀殺阿富汗平民及囚犯的事件，要求澳洲政府追究責任。（圖／大陸外交部檔案照）

報導指出，澳洲和大陸的關係近年轉趨緊張，自從澳洲呼籲啟動國際調查新冠病毒疫情的起源後，兩國互動更為惡化。十一月初，中國列出一系列對澳洲外資、國安和人權政策的不滿，聲言澳洲要作出糾正才能改善雙邊關係。上週五（11月27日），中國宣佈將對澳洲紅酒開徵212.1%臨時反傾銷關稅；澳洲反批中國出於外交上的不滿才作此舉動。

趙立堅所發推文是關於澳洲當局本月完成一項備受關注的調查，裁定一批澳洲特種部隊士兵在阿富汗犯戰爭罪行，觸犯最少39項非法殺人罪。澳洲軍方在11月27日公佈，13名特種部隊成員將面臨被革職的處分。當天，趙立堅也在推特發佈同一段文字，稱「為澳洲軍人謀殺阿富汗平民及囚犯感到震驚」， 他還批評，澳洲的調查報告暴露了西方國家推崇人權和自由的虛偽。

報導表示，以往曾有傳言指澳洲軍人在阿富汗施以割喉之刑，但經過長達4年的調查，這些傳聞並未被證實。澳洲政府消息人士向《澳洲廣播公司》形容，趙立堅發佈的圖片是「極端的外宣」，而他被允許發帖正正顯示北京是蓄意挑起對澳洲的蔑視。

莫里森表示，澳洲以透明和誠信的方式調查涉案軍人的指控，「這是一個自由、民主、開放的國家會做的」。澳洲同時很有耐心地尋求緩和澳中緊張關係，「中國此種反應，不是應有的處理方法」。

大陸外交部發言人華春瑩在記者會上對此回應，澳方對我同事的個人推文反應如此強烈，是想說明澳大利亞有軍人冷酷殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行，反而無理了嗎？阿富汗人民的命也是命，澳大利亞政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉，並向國際社會鄭重承諾，永遠不再犯這種可怕的罪行。

對莫里森所稱大陸應該為其發言人的言論感到羞愧（feel ashamed），華春瑩還說：「澳大利亞有軍人犯下如此殘暴的罪行，澳大利亞政府是不是應該feel ashamed？是不是應該為他們的軍人在阿富汗殘殺無辜的平民feel ashamed？ 」

(中時新聞網)