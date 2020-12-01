蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢｜2020.12.01

政府將開放美國萊豬進口，國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，11月27日在立院議場上演豬內臟大戰。就怕國民黨再有動作，民進黨立委從昨（11月30日）晚就守在立院大門，希望讓總質詢能順利進行。黨團副書記長何志偉透露，有情報指出，「在野黨會拿排泄物來疼我們？」對此，國民黨團總召林為洲稍早也做出回應，但戰術保密到家耐人尋味，是不是會在自己的質詢時間出招也不知道。

林為洲昨在臉書指出，「就是要擋萊豬！個人毀譽，在所不惜」，至於賠不賠錢，他說「革命沒有在記帳的。」今日受訪時他表示，每次質詢時間都是委員的時間，要文攻或武鬥，都會討論用哪種方式最有效，讓民進黨成為驚弓之鳥也不錯，但只有一個目的，就是擋萊豬，不排除會用各種手段。至於是否會丟排泄物，林為洲表示，這招民進黨之前也用過，他們能用別人就不能用嗎？以後再看看有沒有必要。

立法院1日院會，民進黨立委在議場開門前即守在門口等候7點大門打開，進場守位，希望讓總質詢能順利進行。（姚志平攝）

立委林楚茵（右起）、吳思瑤等人還仔細看上次衝突時豬內臟傾倒處是否還留有痕跡。（姚志平攝）

民進黨立委一大早就已進到議場，希望讓總質詢能順利進行，立委林楚茵、吳思瑤等人還仔細看看，上次衝突時豬內臟傾倒處是否還留有痕跡。

何志偉昨日在臉書表示，「情報指出明天在野黨會拿排泄物來疼我們？」並PO出與鄭運鵬、莊瑞雄的合照說，「可以這樣乾乾淨淨的，對我們現在來說是一個很奢侈的願望」。

民進黨立委吳思瑤準備點心零食。（圖／摘自吳思瑤臉書）

民進黨立委吳思瑤昨晚也準備了許多零食點心，到議場守候，笑說「減肥明天再說」，而在場立委的話題則是圍繞在國民黨會不會丟豬糞。

民進黨立委賴品妤今早也在臉書PO出大合照，寫下「等下要進去議場惹，不知是否還臭臭der」。

民進黨立委在議場開門後即進場守住主席台與發言台。（姚志平攝）

(中時 )