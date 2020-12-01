大陸辣模蔣麗莎2011年和香港小生陳浩民奉子成婚，蔣麗莎在5年內陸續生下3女1子，模特兒出身的蔣麗莎，產後狀態極佳，依舊有少女顏值和前凸後翹的身材曲線，而近日迎接35歲生日的蔣麗莎，她的顏值更是嫩爆了，完全不像是四寶媽。

蔣麗莎昨迎接35歲生日，她在微博曬出一家六口全家福以及與蔡少芬、陳法蓉等人的合照，蔣麗莎開心發文：「身邊有你們的陪伴和支持和照顧，很多驚喜、感動、在心中」，同時她也寫下：「還有很多默默在我背後沒有出鏡的朋友，大家都越來越好」。

蔣麗莎開心曬慶生照。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

照片中，蔣麗莎膚質白皙、透亮，臉上光滑、零細紋，絲毫沒有歲月痕跡，35歲的蔣麗莎顏值嫩到爆，看起來就是少女一枚，舉手投足完全不像是四寶媽。

蔣麗莎好身材超級不科學，完全不像是四個孩子的媽。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

其實蔣麗莎是著名的辣媽代表，模特兒出身的蔣麗莎天生麗質，雖然身為四寶媽，她仍擁火辣身材，蔣麗莎過去就曾辣穿低胸小可愛配黑色短褲，不科學身材曲線更是完勝少女。

(中時新聞網)