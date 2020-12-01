立委蔣萬安質詢。（姚志平攝）

執政黨於今年8月28日宣布開放含萊劑美豬進口，國民黨立委蔣萬安今日追問，屆時到底要不要標示萊劑，行政院長蘇貞昌回應「不會用政府命令來標示。」並指出動物用藥有1百多種，還反問「世界各國有標嗎？」蔣萬安怒回「除了萊劑有哪一項是禁藥？」

蘇貞昌說，萊豬進口屆時會從源頭、海關等5個管理方案，政府不會用命令要求標萊劑，因為使用動物用藥高達1百多種，不可能每一種都要求，還反問「世界各國有標嗎」、「馬政府進口萊牛有標嗎？」

蔣萬安怒回「蘇貞昌又在反質詢立委。」並追問這1百多種動物用藥有哪項列為禁藥？蘇貞昌說「我不照你的意思講你喜歡的話。」

蔣萬安回應，你不要這麼鴨霸傲慢，今天自己是以國會議員身分質詢，蘇貞昌卻一再反質詢，迴避質詢。蘇貞昌說，請你不要用(鴨霸)這種文字，你立法的，我告訴你，我會標產地。

蘇貞昌表示，動物用藥含量不是用在標示肉品上，進口商要標，政府樂觀其成，但不會限制要求。日本、韓國也沒這樣，馬政府也沒這樣。

蔣萬安指出，1百多種動物用藥中，在台灣就只有萊克多巴胺列為禁藥，其他動物用藥有訂殘留容許量，沒有列為禁藥，現在要求標萊劑合情合理。

蔣萬安說，歐盟、俄羅斯、中國，至今連萊豬進口都不行，有被告上WTO嗎？有被說國際貿易的反歧視原則嗎？都沒有。甚至美國許多牧場為此不再使用萊劑，其他國家可以做，為何台灣做不到？

蘇貞昌反問，蔣萬安過去在美國讀書，吃了美國豬肉，美國也沒法律限制。蔣萬安不滿蘇貞昌不斷反質詢，但蘇貞昌仍表示「我就是講。」

蘇貞昌說，標章標產地，管制範圍比標章標萊劑還大得多。蔣萬安質疑「所以你的意思是美豬等於萊豬，這邏輯跟你的愛將丁怡銘一模一樣，把美牛全當萊牛，攻擊店家，攻擊誠實做生意的業者。最近甚至還有綠營人士去攻擊家樂福的肉品，還好人家有送檢，否則人家生意都不用做了。」

蔣萬安指出，美豬不見得有標萊劑，現在行政院推廣的標章根本沒辦法辨識，如何選擇？蘇貞昌至今還在騙民眾可以選擇。蘇貞昌反嗆「國民黨把美豬變成萊豬，打成有毒，你們才是誤導。」

(中時 )