從色彩心理學來看，顏色的偏好可以反映出一個人內心的真實想法。近日韓國網路就瘋傳一個神奇的心理測驗，透過相同色卡，每個人竟可以看到不一樣的顏色！而不同的顏色，也分別代表你內心潛藏的真實性格和當下正面對什麼樣的心理壓力。

★以下兩張照片，你看到什麼顏色？

1.

從這張照片你看到的顏色，可以看出內心的真實性格。（圖/中時新聞網）

【紫色：性格溫和且感情豐富】

看到紫色的朋友，在看電影或是聽音樂的時候很容受到感動，情感相當豐富，但也因此很容易被其他人影響情緒。平常喜歡獨處，自己一個人沉澱心情，很討厭人多的地方。同時也是一個細膩的人，經常注意到別人忽略的細節，讓人覺得體貼。

【藍色：完美主義容易有壓力】

個性認真，一旦決定好一件事，就會想把他做到最好，不會輕言放棄。但也因為太專注，容易忽略其他人的建議，讓人覺得你太固執。而追求完美的同時也會為你帶來壓力，要記得適時放鬆，千萬不要太免強自己。

【白灰色：不拘小節的超級樂天派】

性格樂天而且不拘小節，就算發生不開心的事也可以馬上解決。遇到想挑戰的事情會馬上去做，絕不猶豫，很少出現不安或焦慮的情緒，但有可能會讓人產生輕率、隨便的印象。其實用積極的個性帶領你探索世界，會為你的人生帶來更多意料之外的經歷。

2.

這張色卡看到的顏色，可以看出你內心目前的壓力狀態。（圖/中時新聞網）

【綠色：此刻心情積極正面】

看到綠色的朋友，此刻心情應該非常積極正面，精神上也很穩定，如果內心有想要嘗試挑戰的事物，可以把握機會試試看，繼續保持這種樂觀的態度也可以令發展事半功倍，就算失敗了也可以學到東西，馬上重新振作。

【藍色：感到力不從心】

此刻你似乎有點力不從心，可能是因為身邊正在發生一些會影響情緒又無能為力的事情。不妨把握機會休息一下，不用因為人際關係的壓力特意迎合他人，跟隨內心的聲音，自己一個人好好沉澱一下心情。

【灰色：有巨大的煩惱】

你此刻似乎有巨大的煩惱，再怎麼努力也無法解決，低落的情緒讓你容易因為小事變的負面，可以找朋友商量一下，局外人的建議往往會成為解決困難的好方法。

(中時新聞網)