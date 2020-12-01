訊連(5203)旗下FaceMe AI臉部辨識引擎於最新公布於美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology/NIST）臉部辨識技術基準測試（Face Recognition Vendor Test/ FRVT）中，在1：N Identification (Visa, Border, 1.6M) 項目中，以98.11％高辨識率，高居全球第9名，並為台灣唯一名列前十強的團隊。

「臉部辨識技術基準測試」由美國國家標準暨技術研究院所設立，為全球最具權威的臉部辨識演算法評比，其評比結果受到全世界高度矚目。在2020年第三季最新公布的NIST測試報告中，訊連在1：N之邊境證件比對測試項目（VISA, Border, 1.6M）之中，其FaceMe以98.11％高精準度辨識率，不但名列世界第九，於排除中、俄廠商後更是高居全球第三，是台灣臉部辨識研發團隊歷來最好的成績。

此次的測試項目是於通過邊境檢查站時拍攝實際相片，與一百六十萬個的正面證件照資料庫，進行1：N之身分逐筆檢索及比對，於0.3％(0.003)的誤認率(FMR)下，FaceMe可達到98.11％正確辨識率。NIST 1：N的測試項目是於巨量之人臉資料中，正確的搜尋及比對人員正確身分，對於智慧城市、智慧警政、智慧金融等應用具有高度的指標性意義。近年來，訊連科技目前已與國內外指標性廠商策略聯盟，於各種需要臉部辨識實務需求的垂直行業領域中導入FaceMe AI臉部辨識引擎。

訊連執行長黃肇雄表示，FaceMe AI臉部辨識解決方案已跨足各項產業應用，下一個發展領域為智慧金融，透過FaceMe高精準度的臉部辨識技術，打造安全、快速，可靠且流暢的金融eKYC應用。

(時報資訊)