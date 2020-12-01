行政院長蘇貞昌1日再赴立法院會總質詢，國民黨團總召林為洲則是放話「抗爭還沒結束」，不會放棄甲動一事，但是台灣基進黨立委陳柏惟卻嗆聲「林為洲是誰」？更挑釁地說對雜碎名字沒有記憶。對此，林為洲也在臉書反擊，掀起一陣討論。然而，國民黨議員徐巧芯也現身留言嗆陳柏惟，「他自己之前說的1打35先兌現再說...」。

陳柏惟日前對國民黨嗆聲要1個打35個，不過，立法院當天因萊豬攻防發生肢體衝突時，他則是被林為洲秒殺KO。陳柏惟今(1日)在立院外接受媒體聯訪，被問到林為洲表示甲動還沒有結束，他們隨時都還會有行動的看法時，竟脫口而出，「林為洲是誰？」更直言「我對一些雜碎的名字，沒有記憶」。

對此，林為洲在臉書反擊，假如你認為自己是『台派』，就可以整天『練肖話』、『畫虎爛』不負責任，你是在侮辱『台派』。貼文曝光後引起不少網友討論，而徐巧芯則是現身留言寫下，「他自己之前說的1打35先兌現再說，不然其他都是嘴砲而已」。

網友見狀則說，「35個打1個比較容易...」、「說的好」、「這個我按大笑，因為就好笑」、「是呆派」。

(中時新聞網)