高雄市長陳其邁就職百日，市府細數迄今政績，但高市議員黃紹庭在臉書貼文問：「高雄人，你很幸福嗎？」他說，邁市府宣傳的百日成績單，只看到爭功諉過、政治凌駕民意、畫大餅，讓人感覺詐騙集團回鍋，「施政滿意度敬陪末座當之無愧」。

黃紹庭說，媒體進行縣市幸福指數大調查，陳其邁執政的高雄市在各項指標遠遠落後，甚至敬陪末座，結果第一時間，綠營民代急忙在臉書上甩鍋給韓國瑜，說陳其邁8月24日才上任，說這是「國瑜考試，其邁買單」的民調結果。

他痛批，這充分反映民進黨「治國無方，甩鍋一流」的無賴性格，永遠找反對黨做神救援，他問陳其邁到底是不是現任的高雄市長？且過去20年中，民進黨擔任高雄市長多少年？花了多少的預算？難道這些責任跟民進黨都無關？

黃紹庭指出，市府宣傳百日政績之一的仁武產業園區，其實2017年就開始報編，經過3年歷任市長不分黨派共同努力，終於正式動土，但邁團隊卻大言不慚宣傳成「上任2個月仁武園區即動工」，這是爭功；而上任後發生「前鎮乙烯事件」、「人道飯店防疫破口」、「六合夜市免費試吃」等重大事件，市府團隊脫序演出卻不見有人扛責，更不見深入檢討改善，是謂「諉過」。

此外，高達6成多市民擔憂二階輕軌完工後，即將帶來救災、交通意外問題，陳其邁卻以政治凌駕民意，宣稱已解決所有輕軌問題，且「萊豬」議題也不敢違背中央旨意，市民當然不幸福，尤其陳其邁上任3個月期間，高雄人口又少了2、3000人，人口嚴重外移就是不幸福最大的證據。

(中時 )