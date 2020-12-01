【現場直播】蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢｜2020.12.01

行政院長蘇貞昌今(1)日到立院接受立委質詢，但他對於在野黨提出的關鍵問題皆未正面回應。國民黨立委林奕華先是要蘇揆別再找「馬維拉」救援，並指出，當初日本開放進口萊豬的時候用了很多方式阻擋，並連問蘇揆3次「你知道嗎」，讓蘇揆語塞了1分鐘左右。

對於林奕華的質疑，蘇貞昌強調，在2012年國際標準訂出來之後，他作為民進黨主席，就已經接受了，國民黨開放美牛後也越吃越多，也沒出什麼問題。林奕華則說，當時國民黨政府通過修法也是在標準訂出來以後，而在那之後民進黨還是在反對，不要拿這當託辭卸責，不要再「馬維拉」了。

之後，林奕華問蘇揆，「你們非常愛講日本，日本當時進萊牛萊豬的時候，你知道他們有哪些措施嗎？相對來說你要覺得很羞愧啊，人家還用各種方式來擋掉大量的萊豬的進口，結果你們甚麼都沒做」讓蘇揆一度語塞約1分鐘左右。

林奕華更砲轟，「當時在日本，你知道有差額的稅價嗎，你知道嗎？有用差額的關稅嗎？你們知道嗎？當時日本就是為了不要讓萊豬進太多，還用了差額關稅，因為便宜的豬肉進來，課越高的稅」。

林奕華說，人家日本都知道要拿出好多的方法來阻擋，請問你們做了什麼，叫人民吃萊豬啊？並嗆問蘇揆，「要做的這些五大原則，就是五大謊言嘛」。

(中時新聞網)