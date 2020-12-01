總統蔡英文宣布開放美國牛、豬進口後，儘管強調是經過謹慎評估，且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引發不少反彈聲浪，加上行政院又爆發「牛肉麵之亂」，累積大量民怨。而民進黨議員王世堅先前則是預測行政院長蘇貞昌應該在過年前就下台。對此，有媒體進行網路投票活動，詢問網友認為蘇貞昌是否會在農曆年前下台，結果答案幾乎一面倒。

國民黨台北市羅智強過去曾表示，蘇貞昌農曆年前後將要下台，後來王世堅也在臉書直播中提到，「判斷應該再兩個月，過年前領完年終獎金，蘇貞昌應該會走，且他自己也沒想到」。而宅神朱學恒先前也在臉書貼文預言，蘇貞昌短時間不會下台，不是他要打臉民進黨台北市議員王世堅，而是狀況有變。

對此，《TVBS》進行一項投票「您覺得行政院長蘇貞昌農曆年前會下台嗎？」截至1日18時30分許，已有超過160人投票，共有71.4%的民眾認為「會」，答案為「不會」的有28.6%。

另外，有網友見狀則留言寫下，「最大的箭靶，怎能下台？何況這時候當閣揆不輕鬆」、「不會下台，只有他願意幫總統背黑鍋保官位」、「你們很壞耶，他們黨是Enjoy辭職」。

(中時新聞網)