亞洲第一家爆米花主題「卡滋爆米花觀光工廠樂園」1日於八里正式開幕，新北市副市長吳明機剪綵表示，觀光工廠以美式設計風格建造兩層園區，主題展區包含文化導覽、體感互動遊戲等，10月試營運至今，已有超過5000人次參觀，盼樂園串連八里景點，打造北台灣觀光熱點。

「卡滋爆米花觀光工廠樂園」1日於八里觀海大道盛大開幕，副市長吳明機、立法委員洪孟楷、新北市議員鄭戴麗香等人到場剪綵，並一同參與導覽和聖誕DIY特別活動。

副市長吳明機到場體驗(戴上容攝)

新北市副市長吳明機表示，新北市政府協助工廠轉型成觀光化工廠，2020年共辦理100場次觀光工廠輕旅行專案，帶動超過4000人次觀光人數，台灣司麥爾食品公司於八里擴大投資近5億元，去年又投入3000萬元建置觀光工廠，樂園鄰近八里渡船頭，可望增加在地就業機會。

台灣司麥爾總經理蔡興昌表示，卡滋爆米花有14年歷史，從代工走向國際目前全球超過30個國家都能吃得到，「卡滋爆米花觀光工廠樂園」大門口採用好萊塢風格入口招牌外觀吸睛，透過導覽、體感互動遊戲及趣味DIY等活動，打造出歡樂場域，從10月試營運至今，已有超過5000的參觀人次。

蔡興昌補充，卡滋爆米花入場券250元可暢玩全館，包含全程專人及語音導覽服務、創意爆米花DIY體驗活動、互動遊戲等豐富行程，另還加贈50元商品抵用券可消費折抵商品、飛天玉米粒、爆米花變裝秀等項目，開幕期間全館消費不限商品買五送一，要讓每位遊客享受味覺、視覺多重饗宴。

(中時 )