拍下美美的自拍照後放上臉書，是許多人的習慣，但卻有人因此被遭遠房親戚刁難。一名女網友貼出對話紀錄，放自拍照卻被伯母要求撤下，原因更讓她傻眼，直呼實在很討厭老古板的遠房親氣，痛罵「欠封鎖的老太婆」。

女網友在臉書《爆怨公社》PO出LINE對話紀錄，表示自己在臉書放了許多自拍照，卻遭遠房的伯母短短1分鐘連打兩通電話，沒接還不死心，不久後又傳訊要她別一直在臉書放自拍照。

伯母看到正妹臉書放許多自拍照，要求撤下照片，改放佛家文章，更酸「放自己照片沒意義」(圖／爆怨公社)

透過LINE對話可以看到，伯母傳訊：「阿摁奉勸妳，臉書不要一直放自己的照片，多放一點佛家弟子的文章，勸人為善」，更唸原PO「一直放自己照片沒有意義」。

原PO看到後氣炸：「真的很討厭老古板的遠房親戚，到底是乾妳...欠封鎖的老太婆」，甚至在輸入文字框都已經打好「乾妳屁事啊 凸」，只是最後還是沒送出。

網友看到後也傻眼，呼籲原PO：「快點封鎖吧，這已經病入膏肓了」、「真的是吃飽太閒」、「直接嗆她欠超渡嗎」、「妳伯母住海邊嗎」、「這我也受不了，真的是中毒太深」、「這就是為何我臉書都不加長輩」、「該不會又是紫衣神教的吧」、「這種超討厭，管不動自己的小孩就要干涉別人」、「自己臉書就是要放照片啊，不然用來傳道嗎」，也有人勸原PO，表示不要回話就好了，畢竟是親戚，免得以後碰面尷尬。

(中時新聞網)