東北季風影響，今天北臺灣濕涼，中南部溫差大，今晚起冷空氣增強，氣溫再降，氣象專家吳德榮指出，周四、五(3、4日)兩天清晨平地最低氣溫將下探13、14度，都會區約降至16度。氣象局提醒，這波冷空氣是入冬最強，北臺灣高溫不超過20度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天至周五(2至4日)持續受東北季風影響，大台北、東半部局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；桃園多雲偶有零星飄雨，新竹以南影響小，中南部晴朗穩定。今晚起冷空氣略增強，氣溫再降，周四、五清晨平地最低氣溫降至13、14度左右，都會區可降至16度，需注意保暖。

吳德榮說，周六到下周二(5至8日)東北季風漸漸減弱，氣溫逐日小幅緩升，雨勢減緩，大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園零星飄雨，局部地區常有較大雨勢。其中下周一、二 (7、8日)中南部因為南方移入的中層雲，導致雲量增多，高溫略降，有機會帶來少量飄雨。

氣象局表示，周四恐有入冬以來最強一波冷空氣南下，周五清晨北台灣只有15度，新竹苗栗、中部因輻射冷卻影響，局部地區最低溫更可能只剩13、14度。

(中時新聞網)