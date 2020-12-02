不少新婚夫妻會在婚前簽訂契約，確保婚後財產分配問題，但一名男網友抱怨，準岳母在婚前一個月要求他簽「婚後財產同意契約」，契約中載明他婚後每個月要給2萬孝親費，房貸全由男方負責，離婚時他須放棄房屋所有權，準岳母還說結婚當天會有正式合約讓他簽，讓他氣得事後發文「我是遇到詐騙集團？」

該男網友在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他這個月就要結婚，先前去女方家裡吃飯，準岳母就拿出一張「婚後財產同意契約」要他簽，契約中載明3項，其一是婚後每月從薪水拿2萬孝敬女方的父母，其二是買房只能用夫妻共有，房貸男方全數負責，其三是如果離婚，男方須無條件放棄房子所有權。

準岳母要求男子簽婚前財產契約，契約內容讓他覺得相當不合理。（圖／翻攝自臉書靠北女友2.0）

男網友當下看到契約後傻眼說「能讓我一點時間考慮嗎？」準岳母則說，結婚當天坐主桌時，會由證婚人將正式契約拿給他簽，「我知道這對你來說很不舒服，但我女兒很怕遇到不負責任的男人！」。男網友表示，此遭遇像是演偶像劇、八點檔，直說「若結婚當天叫我簽，我會在30桌所有人面前撕給妳看。」

許多網友看到契約內容後紛紛留言表示，「怎麼好像在賣女兒啊！退婚吧」、「不太合理吧，房貸你揹，離婚房子歸女方？」「我當場就撕了，不用等到結婚當天」、「直接取消婚禮比較實在，這個丈母娘會害死你的。」

(中時新聞網)