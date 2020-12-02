雖然美國總統川普選舉訴訟戰屢戰屢敗，但卻靠募款大發一筆。據「紐約時報」引述一名知情人士報導，自大選之日結束後，川普一再宣稱選舉充滿舞弊，而川普陣營也打著司法戰翻盤名義，藉此募款已得1.7億美元（約台幣51億元），不僅可藉此支付先前選務費用，還可以替未來離開白宮後的政治活動鋪路，甚至用在個人開銷也難有法律約束。

一名知情人士透露，川普陣營打著司法戰翻盤名義，藉此募款已得1.7億美元（約台幣51億元），不僅可藉此支付先前選務費用，用在個人開銷也難有法律約束。

報導指出，川普陣營選後並未放緩腳步，反而透過電子郵件向川粉們募款，稱這筆錢將用於成立「捍衛選舉基金」（Election Defense Fund）。不過實際上，募款的附屬細則寫到，每一筆募款經費的75%將歸給川普11月中旬才剛成立的政治行動委員會「拯救美國」，而川普也可以藉此支付的往後政治活動，包括員工薪資與差旅費用；至於剩下的25%則撥給共和黨全國委員會。換言之，川普募款大部分是進入自己成立的政治基金，僅有1/4是給共和黨。

報導稱，川普在不到4周內募得1.7億美元，堪比對手在競選高峰期的募款總和，而大批川粉的小額募款（最低可接受10美元）也讓川普得以支付競選債務；這筆經費也可能替川普離開白宮後的政治活動經費，提供一筆的穩定來源。另外，雖然川普陣營雖然在選後縮小了人事規模但仍喊缺錢，本周一寄給川粉的募款郵電上，不僅川普有川普親自簽名，向支持者們苦求「這次募款期限的重要性，是前所未見的」。

而《每日郵報》指出，此類政治行動委員會要如何運用經費，當前法律並未嚴格規定。聯邦選舉委員會前總顧問、非營利選舉監督組織「競選法律中心」諾布爾（Larry Noble）表示，「競選團隊的經費禁止個人用途上...但若是領導活動性質的『政治行動委員會』，並沒有規定要如何使用這筆錢」，也就是募款所得可用來支付員工差旅、造勢，以及支薪等用途上。

雖然川普募得大筆經費，但在選舉訴訟上仍一再吞敗。亞利桑那州、威斯康辛州接續11月30日確認拜登勝選，讓川普一日吞下2敗；不過川普仍在推特上自稱他並非為自己而戰，而是投給他的7,400萬選民而戰。

(中時新聞網)