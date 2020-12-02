新北市一名男子日前到板橋一間音樂坊與朋友喝酒，他事後在臉書上指控當天喝酒期間，有3位女子「不請自來」敬酒，事後他被店家多收2千元坐檯費和服務費，他當下表達不滿遭店家痛毆，全身多處瘀青腫脹，頭部出現大片撕裂傷痕。但有當晚目擊者出面反控他酒後鬧事、對人叫囂，甚至出手推倒小姐。

男子控訴被店家強制坐檯，多收費用，當下抱怨後遭店家毆打，臉部多處瘀青腫脹。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該男子在臉書爆料公社發文表示，他日前到板橋一間音樂坊與朋友相約喝酒，兩人點了2千元的洋酒準備共飲時，陸續有3位女性向前找他們敬酒，其中兩位女子還把他們點的酒倒進冰桶裡遭到他制止，接著又有陌生男子向前敬酒，讓他心生不滿，決定買單離開，結果店家卻說，3位女性坐檯、一位服務生服務，各加500元，因此消費總金額變成4千。

男子控訴被店家強制坐檯，多收費用，當下抱怨後遭店家毆打，臉部多處瘀青腫脹。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該男子聽完金額後怒斥「你們黑店啊！我又沒叫坐枱想吭人是嗎？」他付錢後作勢要報警，遭服務生推倒、壓制在地，另一個酒客則拿木棍朝他頭部敲擊，其它3位女性則用腳踹他，讓他頭部出現撕裂傷口，雙眼也被毆打至瘀青腫脹，四肢也多處傷痕瘀青，他事後還指控警局包庇該店家長期違法營業，要報警還遭威脅傷及家人安危。

男子控訴遭店家毆打，但有當天目擊者說是他酒後鬧事先動手打人。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，有自稱是目擊者的民眾留言說，當天是該男子對隔壁桌客人口出穢言，大聲辱罵周圍客人，被店內小姐扶至店外時，還動手推對方，一直要跟現場客人「拚輸贏」。也有另名目擊者說，該男子當晚不勝酒力，喝完酒不付錢，又動手打小姐、與客人互毆。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)