民進黨彰化縣執行委員劉玲惠被移送黨紀處分停職兩年，痛批是被惡鬥、質疑主委邱建富整肅異己。民進黨彰化縣黨部評委會召集人洪世延聲明，指出是經黨內同志檢舉，縣黨部執委會決議移送評委會裁處，劉玲惠等人身為資深黨職幹部，拿著不實指控大肆喧染，浪費司法資源之行徑不可取，故予以處分停權兩年。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富5月間被同黨爆料有小三小四，8月間美魔女提告邱在市長任內與她「電愛」1年，司法調查後邱獲不起訴處分。

民進黨主委邱建富喊冤被不實指控。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

劉玲惠表示，提前於5月中旬公開舉爆邱建富桃色糾紛，是為維護黨譽，但邱建富用掌控黨部多數資源的情況下，將她和同為吹哨者蔡金蓮執委移送中評會黨紀處分。蔡金蓮執委質疑，忍無可忍只好聯名，直接向黨中央檢舉誹聞不斷、嚴重毀壞黨譽的主委邱建富和完全配合、違反程序正義的評召洪世延以最嚴厲黨紀處分。

參與評委會的評委陳森霖表示，深為彰化縣黨部的處境絕望！希望黨中央大刀擴幅重整，最後數名黨部執、評委和基層黨員高喊「邱建富毀壞黨譽！黨紀處分！」呼聲後結束。

民進黨彰化縣黨部表示，經秘書處所提供的相關時程證據，劉玲惠等人被舉發違反黨紀之行為，乃發生於主委改選前，週刊報導乃在主委選舉後，明顯脫詞違反評議裁決條例22條及39條。

民進黨部聲明指出，多數評委認為劉玲惠公然說謊藐視評委會，況且主委邱建富主委案所有司法之追訴，已全部經地檢署裁決不起訴，相關人等違紀行為至今仍不見悔改，不斷製造事端，嚴重破壞黨內和諧，令評委會承受重大壓力，故予以明確裁決。

(中時 )