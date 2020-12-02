中興棒球隊連同國、高中生，總共有120名球員，成績在全國名列前茅，但他們南征北討，卻只能仰賴車齡20年的老爺車，還曾在國道拋錨，驚險萬狀！2日獲得「天使投資人」贊助購買一部半新交通車，將來訓練、比賽都更便利。

前兄弟象強打蔡豐安，目前擔任南投縣棒委會總幹事，他表示，南投縣中興國、高中球隊，由熱愛棒球且具有天分的未來之星組成，雖然曾面臨斷炊危機，但在各界人士的支持下，球員很爭氣打出好成績，國中隊曾獲全國聯賽第3名，高中隊更是拿下全國第2名，堪稱南投之光。

不過，因為球員人數擴充，球隊支出也隨之增加，讓教練團最感燃眉之急的，就是得經常外出到各縣市比賽，除了住宿、餐費，交通運輸更讓蔡豐安傷腦筋！

球隊教練陳進龍、許源欽指出，由於遊覽車租金太高，只好使用車齡近20年的老爺車，曾經在國道發生水箱過熱、皮帶磨損、輪胎爆破的驚險事件，所幸都是有驚無險。

草屯鎮洪姓商人，長期贊助球隊，他得知後當場允諾協助，號召好友共襄盛舉，3天集資65萬元，購買一部車價65萬元、車齡5年的廂型車，讓球員們欣喜若狂。

蔡豐安感謝各界的善心與支持，未來將會更努力，拚出好成績，回報大家的鼎力相助。

(中時 )