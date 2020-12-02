一名網友近日在網路上和其他網友討論瘦肉精的議題的時候，和一名行政院的張姓幕僚發生爭吵，更遭對方出言辱罵。對此，他一怒之下，不但前往警局報案，更寫信到行政院投訴。
有一名網友1日時在社群網站Dcard上發文表示，他最在網路上和網友討論瘦肉精的議題的時候，遭到一名行政院的張姓幕僚辱罵，「他說我腦子有問題，要其它網友不要再和我討論，還說我的腦子被國民黨立委丟在立法院」。之後，原PO還發現，張是一名經濟學作家，而且還是行政院經貿事務幕僚。
對此，原PO抱怨，「難怪他會在網路上替行政院的瘦肉精政策護航，還會辱罵和他意見不一樣的網友」同時，他也秀出報案三聯單的照片，表示已經到警察局報案。原PO在2日時更寫信到行政院投訴，「我寫信給蘇院長了，希望他能妥善處理」，而行政院方面則回函表示，罵人的張姓幕僚確有其人，並指出若有造成任何不愉快，他願意致歉。
此事也引起其他網友們熱議，並留言聲援原PO，「除非你背景夠硬，不然告民進黨幕僚不會有好下場的，先來個不自殺聲明吧」、「支持提告」、「不管留了什麼，都不能這樣罵，尤其他又是幕僚」。
文章來源：Dcard
(中時新聞網)
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