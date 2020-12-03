《中天新聞台》換照案11月18日遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回申請、不予換照，NCC為防止抗議滋事，在門前架起滿滿拒馬，出入口也有警方嚴密管制。換照案至今已超過半個月，案件也已進入法律程序，NCC門前的拒馬、戒備卻仍未解除，讓港媒直言景象不尋常。駐守警方也表示，沒被下令撤掉拒馬，也不知道要放到何時。

根據香港媒體《中評社》報導，《中天新聞台》換照案至今已過半個月，《中天新聞台》執照於12月11日到期，目前已遞狀聲請假處分，台北高等行政法院11月30日下午開庭審理後，尚未做出裁決；《中天新聞台》要求，NCC在判決結果出爐前不能把52頻道給其他業者。

《中天新聞台》遭駁回換照申請已超過半個月，NCC位於台北市中正區仁愛路的大樓門前，卻打從10月底的聲援《中天新聞台》抗議後，便架起滿滿拒馬；時隔至今已月餘，拒馬都沒有撤下的跡象，出入戒備也同樣森嚴。

過去NCC門前暢行無阻，如今礙於拒馬限制，來往NCC洽公的人員都必須繞道而行。現場駐守的警方也表示，目前沒有接到命令要撤下拒馬，他們也不知道拒馬要放到何時。

(中時新聞網)