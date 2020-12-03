北市趙姓男子2014年網路結識張女，謊稱自己未婚，且任職台哥大副總一職，可用每股3萬元的員工價認購股權，每月獲利1萬8000元，1年後歸還本金，還謊稱自己父親過世須喪葬費，2年下來詐得2212餘萬，直到張女發現趙父仍健在始知受騙，士林地檢署日前偵結，戳破趙根本不是電訊公司副總，依詐欺罪提起公訴。

張女在2014年透過交友網站，結識未婚趙姓男子，兩人以結婚為前提展開交往，隔年1月，聽趙提及，任職的台哥大有員工紅利認股權，3萬元1股，她告訴父親，2人共購上百股，趙更加碼說有同事願意出讓額度，張女以及張父多次匯款金額高達百萬。

趙取得張女信任後，連汽車換輪胎、繳稅、墊付公司油錢、發生車禍都向女友周轉，還有自己父親心臟開刀、過世的花籃都向張女索取。2018年愚人節當天，張女前往男友住處，發現趙父還活得好好的，驚覺未婚夫原來詐騙成性。

檢察官調查，趙竄改身分證上年次、婚姻欄，還欺騙自己是台哥大員工，根本沒將錢購買台哥大股權，調查階段時，趙還說錢用於投資海苔生意，但卻提出任何證明文件，亦未將匯款交給海苔廠商，2年多共詐騙47次，金額從數萬元到百萬，累積有2212萬3500元。

(中時 )